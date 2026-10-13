在波兰格但斯克，波兰女足在2027年巴西世界杯预选赛附加赛首轮次回合中以3:2击败比利时。波兰队在首回合以0:1失利后，双方的胜负由点球大战决定，主队以4:3获胜，RMF24报道。

常规时间和加时赛的进球

波兰队在第42分钟首开纪录：埃娃·帕约尔在角球后破门，将她在国家队的进球数提升至72个。下半场开始时，埃米·利特尔扳平比分；第67分钟，保利娜·托马沙克再次帮助波兰队取得领先。

90分钟后的一球优势意味着比赛进入加时赛。加时赛上半场末段，雅尔内·特乌林斯头球为比利时破门，将比分改写为2:2。第116分钟，埃韦利娜·卡姆奇克传球给帕约尔，后者晃过门将破门，打进个人国家队第73球。最终的3:2使双方两回合总比分战平。

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金加·塞韦林两次扑救

在点球大战中，帕约尔未能罚进自己的点球，但门将金加·塞韦林扑出了比利时队的两次射门。娜塔莉亚·帕迪利亚-比达斯主罚命中决定性的点球，帮助波兰以4:3获胜。

下一轮，波兰队将对阵爱尔兰与哈萨克斯坦一组的胜者。在这组对决的首场比赛中，爱尔兰队以8:0获胜。

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