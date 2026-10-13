В Гданьске, Польша, женская сборная Польши победила Бельгию со счётом 3:2 в ответном матче первого раунда плей-офф отбора на чемпионат мира 2027 года в Бразилии. После поражения польской команды 0:1 в первой игре судьбу противостояния решила серия пенальти, в которой хозяйки выиграли 4:3, сообщает RMF24.

Голы в основное время и овертайме

Польша открыла счёт на 42-й минуте: Эва Пайор забила после углового и довела свой показатель в национальной команде до 72 голов. В начале второго тайма Эми Литтел сравняла счёт, а на 67-й минуте Паулина Томашяк вновь вывела польскую команду вперёд.

Преимущество в один мяч после 90 минут означало овертайм. В конце его первой части Ярне Теулингс забила головой за Бельгию — 2:2. На 116-й минуте Эвелина Камчик отдала передачу Пайор, которая обыграла вратаря и забила свой 73-й гол за сборную. Итоговые 3:2 сравняли счёт по сумме двух матчей.

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Два сейва Кинги Северин

В серии пенальти Пайор не реализовала свой удар, однако вратарь Кинга Северин отразила две попытки бельгиек. Решающий пенальти исполнила Наталия Падилья-Бидас, принеся Польше победу 4:3.

В следующем раунде польки сыграют с победительницами пары Ирландия — Казахстан. В первом матче этого противостояния сборная Ирландии победила 8:0.

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