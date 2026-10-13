W Gdańsku reprezentacja Polski kobiet pokonała Belgię 3:2 w rewanżowym meczu pierwszej rundy baraży kwalifikacji do mistrzostw świata 2027 w Brazylii. Po porażce Polek 0:1 w pierwszym spotkaniu o losach rywalizacji zadecydowała seria rzutów karnych, w której gospodynie wygrały 4:3, informuje RMF24.

Gole w regulaminowym czasie i dogrywce

Polska otworzyła wynik w 42. minucie: Ewa Pajor zdobyła bramkę po rzucie rożnym i podniosła swój dorobek w reprezentacji do 72 goli. Na początku drugiej połowy Emi Littel wyrównała, a w 67. minucie Paulina Tomaszak ponownie wyprowadziła polską drużynę na prowadzenie.

Jednobramkowa przewaga po 90 minutach oznaczała dogrywkę. Pod koniec jej pierwszej części Jarne Teulings strzeliła głową dla Belgii — 2:2. W 116. minucie Ewelina Kamczyk podała do Pajor, która minęła bramkarkę i zdobyła swojego 73. gola w reprezentacji. Końcowy wynik 3:2 wyrównał bilans w dwumeczu.

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Dwie interwencje Kingi Severyn

W serii rzutów karnych Pajor nie wykorzystała swojej próby, jednak bramkarka Kinga Severyn obroniła dwa strzały Belgijek. Decydujący rzut karny wykonała Natalia Padilla-Bidas, zapewniając Polsce zwycięstwo 4:3.

W następnej rundzie Polki zagrają ze zwyciężczyniami pary Irlandia — Kazachstan. W pierwszym meczu tej rywalizacji reprezentacja Irlandii wygrała 8:0.

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