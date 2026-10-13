荷兰拒绝向三名俄罗斯体操运动员发放签证，因此她们将无法参加在鹿特丹举行的世界竞技体操锦标赛。运动员包括现任全能世界冠军安格琳娜·梅利尼科娃，以及维多利亚·利斯图诺娃和安娜·卡尔梅科娃，BBC Sport报道。

俄罗斯联邦的立场

作为侵略国的俄罗斯体操联合会表示，荷兰驻莫斯科大使馆已通知签证中心，拒绝向三名女子国家队领军人物发放签证。该联合会称这一决定是歧视，并违反了公平竞争原则。

该联合会还称，荷兰当局据称故意阻止最强的体操运动员参加这项赛事。俄罗斯方面表示，打算向国际体操联合会和国际奥林匹克委员会申诉这一拒签决定。

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鹿特丹赛事

鹿特丹世界竞技体操锦标赛计划于10月17日至25日举行。这是签证拒签连续第二年影响赛事：2025年，印度尼西亚因以色列参与加沙战争，不允许以色列体操运动员入境，其中包括现任自由体操世界冠军阿尔乔姆·多尔戈皮亚特。

俄罗斯运动员在俄罗斯于2022年入侵乌克兰后受到限制，也因2014年索契冬季奥运会期间曝光的国家支持兴奋剂问题而受到限制。

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