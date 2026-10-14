在武汉举行的WTA 1000赛事中，网球选手伊加·斯维亚特克在1/16决赛击败了玛格达莱娜·弗雷希。这场胜利是这位波兰选手在该级别赛事中的第149场胜利，使她在历史此类胜场榜上独占第七位，Interia Sport报道。

开局0:2后的胜利

斯维亚特克输掉了本场比赛前两局，但全场只让弗雷希赢得三局。这是两位网球选手第二次交手，也是自2022年7月以来的首次交手。与她们此前的比赛一样，弗雷希从斯维亚特克手中赢得了三局。

赛后，斯维亚特克表示，自己在开局时出现了失误，但保持了冷静。她还称赞了对手稳定的发挥，并表示自己必须保持纪律性，密切关注比赛进程。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

WTA 1000胜场榜上的位置

凭借第149场胜利，斯维亚特克超越了在WTA 1000赛事中取得148场比赛胜利的塞雷娜·威廉姆斯。以156场胜利排在这位波兰选手之前的是阿丽娜·萨巴伦卡。榜首是维多利亚·阿扎伦卡，共赢得209场比赛。其后依次是拥有186场胜利的西蒙娜·哈勒普、183场的卡罗琳·沃兹尼亚奇、181场的佩特拉·科维托娃和175场的阿格涅什卡·拉德万斯卡。

WTA 1000赛事的赛制于2009年进入赛历。据该媒体报道，阿扎伦卡赢得过10项此类赛事，而斯维亚特克拥有12个冠军头衔，萨巴伦卡拥有11个。

关注我们在