Niderlandy odmówiły wydania wiz trzem rosyjskim gimnastyczkom, przez co nie będą mogły wystąpić na mistrzostwach świata w gimnastyce sportowej w Rotterdamie. Wśród zawodniczek są aktualna mistrzyni świata w wieloboju Angelina Mielnikowa, a także Wiktoria Listunowa i Anna Kałmykowa, informuje BBC Sport.

Stanowisko rosyjskiej federacji

Federacja Gimnastyki Rosji, państwa-agresora, oświadczyła, że ambasada Niderlandów w Moskwie poinformowała centrum wizowe o odmowie wydania wiz trzem liderkom kobiecej reprezentacji. Federacja nazwała tę decyzję dyskryminacją i naruszeniem zasad równej konkurencji.

Oświadczono tam również, że niderlandzkie władze rzekomo celowo nie dopuściły do turnieju najsilniejszych gimnastyczek. Strona rosyjska poinformowała o zamiarze zaskarżenia odmowy do Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej oraz Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Turniej w Rotterdamie

Mistrzostwa świata w gimnastyce sportowej w Rotterdamie mają odbyć się 17–25 października. To drugi rok z rzędu, gdy na zawody wpływają odmowy wizowe: w 2025 roku Indonezja nie zezwoliła na wjazd izraelskim gimnastom, w tym aktualnemu mistrzowi świata w ćwiczeniach wolnych Artemowi Dołgopiatowi, z powodu udziału kraju w wojnie w Gazie.

Rosyjscy sportowcy podlegali ograniczeniom po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, a także z powodu ujawnienia państwowego dopingu podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi w 2014 roku.

Czytaj nas na