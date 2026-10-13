Нидерланды отказали в выдаче виз трём российским гимнасткам, из-за чего они не смогут выступить на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме. Среди спортсменок — действующая чемпионка мира в многоборье Ангелина Мельникова, а также Виктория Листунова и Анна Калмыкова, сообщает BBC Sport.

Позиция российской федерации

Федерация гимнастики России, государства-агрессора, заявила, что посольство Нидерландов в Москве сообщило визовому центру об отказе в выдаче виз трём лидерам женской сборной. В федерации назвали это решение дискриминацией и нарушением принципов равной конкуренции.

Там также заявили, что нидерландские власти якобы намеренно не допустили к турниру сильнейших гимнасток. Российская сторона сообщила о намерении обжаловать отказ в Международной федерации гимнастики и Международном олимпийском комитете.

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Турнир в Роттердаме

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме должен состояться 17–25 октября. Это второй год подряд, когда на соревнования влияют отказы в визах: в 2025 году Индонезия не разрешила въезд израильским гимнастам, в частности действующему чемпиону мира в вольных упражнениях Артёму Долгопяту, из-за участия страны в войне в Газе.

Российские спортсмены сталкивались с ограничениями после вторжения России в Украину в 2022 году, а также из-за разоблачения государственного допинга во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

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