Жан Беленюк показал своих африканских родственников

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк опубликовал фотографии со своими родственниками из Африки.

Спортсмен рассказал о бабушке, сестре и родственниках со стороны отца, который был родом из Руанды.

«Мои африканские родственники. Бабушке 82 года, сестре — 25. Братья моего отца и жена одного из них», — подписал фотографии Жан Беленюк в социальных сетях.

Жан Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве. Его мать Светлана — украинка, а отец Венсан Ндагиджимана был родом из Руанды.

Венсан Ндагиджимана учился в Киевском авиационном институте и был военным летчиком. Однако ещё до рождения сына он вернулся в Руанду, где впоследствии трагически погиб.

Несмотря на потерю отца, Жан Беленюк добился значительных успехов в спорте и стал одним из самых известных украинских борцов.

Жан Беленюк — олимпийский чемпион Токио-2020, серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года и бронзовый призер Игр в Париже 2024 года. Золотая медаль, завоеванная в Токио в 2021 году, стала единственной для Украины на тех Олимпийских играх.

На чемпионатах мира Беленюк завоевал пять медалей, две из которых — золотые. На чемпионатах Европы в его активе шесть наград, в том числе три золотые медали.

Кроме того, борец победил на Европейских играх 2019 года.

В 2024 году после выступления на Олимпиаде в Париже Жан Беленюк объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры. Он продолжает общественную и политическую деятельность в качестве народного депутата Украины.

Ранее олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк сообщил о своём следующем выступлении в смешанных единоборствах (ММА). О предстоящем поединке спортсмен рассказал в своём Instagram, не раскрыв пока всех деталей боя.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк заявил, что поединок по правилам ММА с народным депутатом Николаем Тищенко не состоится, поскольку тот не принял вызов.

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