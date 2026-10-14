Жан Беленюк показав африканських родичів

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Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк показав світлини зі своїми родичами з Африки.

Спортсмен розповів про бабусю, сестру та родичів із боку батька, який походив із Руанди.

«Мої африканські родичі. Бабусі 82 роки, сестрі — 25. Брати мого батька і дружина одного з них», — підписав фотографії Жан Беленюк у соціальних мережах.

Жан Беленюк народився 24 січня 1991 року в Києві. Його мати Світлана — українка, а батько Венсан Ндагіджимана був родом із Руанди.

Венсан Ндагіджимана навчався в Київському авіаційному інституті та був військовим льотчиком. Однак ще до народження сина він повернувся до Руанди, де згодом трагічно загинув.

Попри втрату батька, Жан Беленюк досяг значних успіхів у спорті та став одним із найвідоміших українських борців.

Жан Беленюк є олімпійським чемпіоном Токіо-2020, срібним призером Олімпіади в Ріо-де-Жанейро 2016 року та бронзовим призером Ігор у Парижі 2024 року. Золота медаль, здобута в Токіо 2021 року, стала єдиною для України на тих Олімпійських іграх.

На чемпіонатах світу Беленюк виборов п’ять медалей, дві з яких — золоті. На чемпіонатах Європи в його активі шість нагород, зокрема три золоті медалі.

Крім того, борець переміг на Європейських іграх 2019 року.

У 2024 році після виступу на Олімпіаді в Парижі Жан Беленюк оголосив про завершення професійної спортивної кар’єри. Він продовжує громадську та політичну діяльність як народний депутат України.

Раніше олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк повідомив про свій наступний виступ у змішаних єдиноборствах (ММА). Про майбутній поєдинок спортсмен розповів у своєму Instagram, не розкривши поки всіх деталей бою.

Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк заявив, що поєдинок за правилами ММА з народним депутатом Миколою Тищенком не відбудеться, оскільки той не прийняв виклик.

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