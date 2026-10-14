Украинскую тяжелоатлетку заставили оставаться на пьедестале во время исполнения гимна Беларуси

Украинская тяжелоатлетка Полина Коноченко, завоевавшая бронзу на чемпионате Европы среди юниоров, была вынуждена оставаться на пьедестале во время исполнения гимна Беларуси. Это объясняется строгими правилами международных спортивных федераций, регулирующими церемонию награждения.

Полина Кононченко, выступавшая в весовой категории до 57 кг, заняла третье место в двоеборье на континентальном первенстве в Албании благодаря блестящему выступлению в толчке, где украинка стала второй, отстав от победительницы этого вида на один килограмм. Однако выступление нашей тяжелоатлетки было омрачено неприятным событием: победу в этой категории одержала белоруска Евгения Ильина.

Из-за этого на церемонии награждения Коноченко пришлось слушать гимн Беларуси, ведь руководящие органы тяжелой атлетики с радостью допустили россиян, не скрывая своих политических взглядов. Более того, по их правилам запрещено самовольно покидать пьедестал во время церемонии награждения, что может караться серьезными санкциями. Украинке всё же удалось найти выход из этой ситуации: она закрыла глаза руками и склонила голову, показав своё отношение к победительнице соревнований.

Федерация тяжелой атлетики Украины разъяснила в своих социальных сетях подробности скандального инцидента. «Федерация тяжелой атлетики Украины поддерживает Полину. Ее присутствие на пьедестале было частью спортивного протокола и не означает поддержки государства, способствующего вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, или одобрения использования его государственной символики на международных соревнованиях.

Считаем недопустимым ставить украинских спортсменов перед выбором между соблюдением процедуры награждения и собственным достоинством. Ответственность за создание таких условий лежит на международных спортивных организациях, которые допускают представителей России и Беларуси к соревнованиям под государственными флагами и с исполнением государственных гимнов», – отметили на странице Федерации в Facebook.

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