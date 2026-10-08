У Швейцарії півзахисник і капітан англійського «Сандерленда» Граніт Джака повідомив, що отримав умовний штраф у розмірі 150 тисяч швейцарських франків за отримання фальшивого сертифіката про вакцинацію від Covid-19. Про це повідомляє BBC Sport.

За словами футболіста, штраф призначили у вигляді 50 денних ставок по 3 тисячі швейцарських франків. Покарання є умовним на два роки й не буде виконане, якщо він не скоїть нових правопорушень у цей період. Джака також заявив, що вже сплатив судові витрати.

Заява футболіста

Півзахисник написав в Instagram, що приймає рішення та бере відповідальність за свої дії. Раніше він заявляв, що мав недовіру до вакцини та перебував під впливом тривоги й невизначеності.

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За даними BBC Sport, Джаку підозрювали в отриманні сертифіката у 2022 році, коли він виступав за лондонський «Арсенал». Після попередньої заяви футболіст залишив розташування збірної Швейцарії та пропустив матчі Ліги націй проти Шотландії, Північної Македонії та Словенії.

Правила сертифікатів у Швейцарії

Швейцарське відомство громадського здоров’я зазначало, що загального юридичного обов’язку отримувати або мати такий сертифікат не було. Водночас документ був потрібний для доступу до окремих заходів, закладів і поїздок за кордон. Такі обмеження діяли до весни 2022 року, а згодом сертифікати переважно видавали для виконання вимог під час закордонних подорожей.

Очікується, що Джака повернеться на поле в суботу, коли «Сандерленд» прийматиме «Брайтон». Головний тренер команди Режіс Ле Бріс відмовився коментувати зовнішні щодо клубу теми, але зазначив, що футболіст добре тренувався під час міжнародної паузи.

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