W Szwajcarii pomocnik i kapitan angielskiego Sunderlandu Granit Xhaka poinformował, że otrzymał karę grzywny w zawieszeniu w wysokości 150 tys. franków szwajcarskich za uzyskanie fałszywego certyfikatu szczepienia przeciw Covid-19. Informuje o tym BBC Sport.

Według piłkarza grzywnę wymierzono w formie 50 stawek dziennych po 3 tys. franków szwajcarskich. Kara jest zawieszona na dwa lata i nie zostanie wykonana, jeśli w tym okresie nie popełni on nowych wykroczeń. Xhaka oświadczył również, że już pokrył koszty sądowe.

Oświadczenie piłkarza

Pomocnik napisał na Instagramie, że przyjmuje tę decyzję i bierze odpowiedzialność za swoje działania. Wcześniej twierdził, że nie ufał szczepionce i znajdował się pod wpływem lęku oraz niepewności.

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Według BBC Sport Xhaka był podejrzewany o uzyskanie certyfikatu w 2022 roku, gdy występował w londyńskim Arsenalu. Po wcześniejszym oświadczeniu piłkarz opuścił zgrupowanie reprezentacji Szwajcarii i nie zagrał w meczach Ligi Narodów przeciwko Szkocji, Macedonii Północnej i Słowenii.

Zasady dotyczące certyfikatów w Szwajcarii

Szwajcarski urząd zdrowia publicznego wskazywał, że nie istniał ogólny prawny obowiązek uzyskania lub posiadania takiego certyfikatu. Jednocześnie dokument był wymagany do dostępu do niektórych wydarzeń, placówek i podróży zagranicznych. Ograniczenia te obowiązywały do wiosny 2022 roku, a później certyfikaty wydawano głównie w celu spełnienia wymogów podczas podróży zagranicznych.

Oczekuje się, że Xhaka wróci na boisko w sobotę, gdy Sunderland podejmie Brighton. Główny trener zespołu Régis Le Bris odmówił komentarza na temat spraw niezwiązanych z klubem, ale zaznaczył, że piłkarz dobrze trenował podczas przerwy reprezentacyjnej.

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