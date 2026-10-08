在瑞士，英格兰桑德兰队中场球员兼队长格拉尼特·扎卡表示，因获取伪造的Covid-19疫苗接种证书，他被判处15万瑞士法郎的缓刑罚款。BBC体育报道。

据这名球员称，该罚款以50个日罚金单位的形式判处，每个单位为3000瑞士法郎。该处罚缓刑两年，若他在此期间未再实施新的违法行为，将不会执行。扎卡还表示，他已支付诉讼费用。

球员声明

这名中场球员在Instagram上写道，他接受这一决定，并为自己的行为承担责任。他此前表示，自己对疫苗持怀疑态度，并受到焦虑和不确定性的影响。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

据BBC体育报道，扎卡被怀疑于2022年获得该证书，当时他效力于伦敦阿森纳队。在此前发表声明后，这名球员离开了瑞士国家队集训地，并缺席了对阵苏格兰、北马其顿和斯洛文尼亚的欧洲国家联赛比赛。

瑞士的证书规定

瑞士公共卫生部门曾指出，并不存在获取或持有此类证书的普遍法律义务。同时，该文件是进入某些活动、场所及出国旅行所必需的。这些限制一直实施到2022年春季，之后证书主要用于满足出国旅行期间的要求。

预计扎卡将在周六重返赛场，届时桑德兰将在主场迎战布莱顿。球队主教练雷吉斯·勒布里斯拒绝评论俱乐部外部的话题，但表示这名球员在国际比赛日期间训练得很好。

关注我们在