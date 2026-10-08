В Швейцарии полузащитник и капитан английского «Сандерленда» Гранит Джака сообщил, что получил условный штраф в размере 150 тысяч швейцарских франков за получение поддельного сертификата о вакцинации от Covid-19. Об этом сообщает BBC Sport.

По словам футболиста, штраф назначили в виде 50 дневных ставок по 3 тысячи швейцарских франков. Наказание является условным на два года и не будет исполнено, если он не совершит новых правонарушений в этот период. Джака также заявил, что уже оплатил судебные издержки.

Заявление футболиста

Полузащитник написал в Instagram, что принимает решение и берет на себя ответственность за свои действия. Ранее он заявлял, что не доверял вакцине и находился под влиянием тревоги и неопределенности.

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По данным BBC Sport, Джаку подозревали в получении сертификата в 2022 году, когда он выступал за лондонский «Арсенал». После предыдущего заявления футболист покинул расположение сборной Швейцарии и пропустил матчи Лиги наций против Шотландии, Северной Македонии и Словении.

Правила сертификатов в Швейцарии

Швейцарское ведомство общественного здравоохранения отмечало, что общего юридического обязательства получать или иметь такой сертификат не было. В то же время документ был необходим для доступа к отдельным мероприятиям, учреждениям и поездкам за границу. Такие ограничения действовали до весны 2022 года, а позднее сертификаты преимущественно выдавали для выполнения требований во время зарубежных поездок.

Ожидается, что Джака вернется на поле в субботу, когда «Сандерленд» примет «Брайтон». Главный тренер команды Режис Ле Бриис отказался комментировать темы, внешние по отношению к клубу, но отметил, что футболист хорошо тренировался во время международной паузы.

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