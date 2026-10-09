Ейжа Вілсон здобула рекордну п’яту нагороду MVP WNBA — The Guardian

Ейжу Вілсон визнали найціннішою гравчинею WNBA втретє поспіль і вп’яте за кар’єру. Вона стала першою баскетболісткою в історії ліги, яка виграла нагороду MVP три роки поспіль, повідомляє The Guardian.

Рекорд WNBA

30-річна Вілсон також здобувала звання MVP у 2020 та 2022 роках. Раніше жодна гравчиня WNBA не отримувала цю нагороду понад тричі: по три відзнаки мають Шеріл Свупс, Ліза Леслі та Лорен Джексон.

У голосуванні національної групи спортивних журналістів і мовників Вілсон набрала 713 балів — 65 перших і дев’ять других місць. Друге місце посіла Олівія Майлз із Міннесоти, яка отримала 442 бали. Захисниці «Індіани» Келсі Мітчелл та Кейтлін Кларк набрали 287 і 212 балів відповідно.

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Статистика сезону та плейоф

Вілсон знову стала найрезультативнішою гравчинею ліги, набираючи в середньому 26,2 очка за матч і реалізуючи майже 53% кидків із гри. Також вона в середньому робила 9,4 підбирання, рекордні для себе 3,2 передачі та 1,9 блок-шота.

Вілсон допомогла чинним чемпіонкам із «Лас-Вегас Ейсес» вийти до півфіналу WNBA восьмий сезон поспіль. У серії до трьох перемог команда поступається «Голден Стейт» із рахунком 0:2.

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