A’ja Wilson została uznana za najbardziej wartościową zawodniczkę WNBA trzeci rok z rzędu i po raz piąty w karierze. Została pierwszą koszykarką w historii ligi, która zdobyła nagrodę MVP trzy lata z rzędu, podaje The Guardian.

Rekord WNBA

30-letnia Wilson zdobywała również tytuł MVP w 2020 i 2022 roku. Wcześniej żadna zawodniczka WNBA nie otrzymała tej nagrody więcej niż trzy razy: po trzy wyróżnienia mają Sheryl Swoopes, Lisa Leslie i Lauren Jackson.

W głosowaniu krajowej grupy dziennikarzy sportowych i nadawców Wilson zdobyła 713 punktów — 65 pierwszych i dziewięć drugich miejsc. Drugie miejsce zajęła Olivia Miles z Minnesoty, która otrzymała 442 punkty. Obrończynie Indiany Kelsey Mitchell i Caitlin Clark otrzymały odpowiednio 287 i 212 punktów.

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Statystyki sezonu i play-offy

Wilson ponownie została najskuteczniejszą zawodniczką ligi, zdobywając średnio 26,2 punktu na mecz i trafiając niemal 53% rzutów z gry. Notowała też średnio 9,4 zbiórki, rekordowe dla siebie 3,2 asysty i 1,9 bloków.

Wilson pomogła broniącym tytułu Las Vegas Aces awansować do półfinału WNBA ósmy sezon z rzędu. W serii do trzech zwycięstw zespół przegrywa z Golden State 0:2.

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