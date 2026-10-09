Эйжу Уилсон признали самым ценным игроком WNBA третий год подряд и в пятый раз за карьеру. Она стала первой баскетболисткой в истории лиги, выигравшей награду MVP три года подряд, сообщает The Guardian.

Рекорд WNBA

30-летняя Уилсон также получала звание MVP в 2020 и 2022 годах. Ранее ни одна игрок WNBA не получала эту награду более трёх раз: по три награды имеют Шерил Свупс, Лиза Лесли и Лорен Джексон.

В голосовании национальной группы спортивных журналистов и вещателей Уилсон набрала 713 очков — 65 первых и девять вторых мест. Второе место заняла Оливия Майлз из Миннесоты, получившая 442 очка. Защитницы «Индианы» Келси Митчелл и Кейтлин Кларк набрали 287 и 212 очков соответственно.

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Статистика сезона и плей-офф

Уилсон вновь стала самым результативным игроком лиги, набирая в среднем 26,2 очка за матч и реализуя почти 53% бросков с игры. Также она в среднем делала 9,4 подбора, рекордные для себя 3,2 передачи и 1,9 блок-шота.

Уилсон помогла действующим чемпионкам из «Лас-Вегас Эйсес» выйти в полуфинал WNBA восьмой сезон подряд. В серии до трёх побед команда уступает «Голден Стейт» со счётом 0:2.

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