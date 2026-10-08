Руанда домовилася про проведення Гран-прі Формули-1 — Interia Sport

Уряд Руанди досяг угоди з представниками Формули-1 щодо проведення в країні етапу чемпіонату, повідомляє Interia Sport. Домовленості були укладені 8 жовтня. За інформацією видання, перший за понад три десятиліття Гран-прі Формули-1 на африканському континенті має відбутися протягом кількох років, можливо — ще до 2030 року.

Повернення серії до Африки

Останній на сьогодні етап Формули-1 в Африці відбувся 14 березня 1993 року в Південно-Африканській Республіці. Сезон тоді відкривався гонкою на трасі К’яламі, де переміг Ален Прост. Він випередив Айртона Сенну на 1 хвилину 19,824 секунди.

Відтоді Формула-1 не проводила перегонів на африканському континенті. ПАР згодом також намагалася повернути Гран-прі, однак домовленості про майбутній етап були досягнуті саме з Руандою.

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Потрібне будівництво траси

Основним завданням для реалізації проєкту стане створення автодрому, який відповідатиме вимогам Формули-1. Наразі в Руанді немає траси, придатної для проведення перегонів цього рівня, тому її доведеться будувати з нуля.

Interia Sport зазначає, що це вимагатиме значних витрат для невеликої країни. За даними Міжнародного валютного фонду, наведеними виданням, ВВП Руанди на душу населення у 2025 році становив 1128 доларів, що відповідало 38-му місцю серед африканських держав.

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