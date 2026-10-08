Руанда договорилась о проведении Гран-при Формулы-1 — Interia Sport

Правительство Руанды достигло соглашения с представителями Формулы-1 о проведении в стране этапа чемпионата, сообщает Interia Sport. Договоренности были заключены 8 октября. По информации издания, первый за более чем три десятилетия Гран-при Формулы-1 на африканском континенте должен состояться в течение нескольких лет, возможно — еще до 2030 года.

Возвращение серии в Африку

Последний на сегодняшний день этап Формулы-1 в Африке состоялся 14 марта 1993 года в Южно-Африканской Республике. Сезон тогда открывался гонкой на трассе Кьялами, где победил Ален Прост. Он опередил Айртона Сенну на 1 минуту 19,824 секунды.

С тех пор Формула-1 не проводила гонок на африканском континенте. ЮАР позднее также пыталась вернуть Гран-при, однако договоренности о будущем этапе были достигнуты именно с Руандой.

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Необходимо строительство трассы

Основной задачей для реализации проекта станет создание автодрома, который будет соответствовать требованиям Формулы-1. В настоящее время в Руанде нет трассы, подходящей для проведения гонок такого уровня, поэтому ее придется строить с нуля.

Interia Sport отмечает, что это потребует значительных расходов для небольшой страны. Согласно данным Международного валютного фонда, приведенным изданием, ВВП Руанды на душу населения в 2025 году составлял 1128 долларов, что соответствовало 38-му месту среди африканских государств.

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