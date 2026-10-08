Rwanda uzgodniła organizację Grand Prix Formuły 1 — Interia Sport

Rząd Rwandy osiągnął porozumienie z przedstawicielami Formuły 1 w sprawie organizacji w kraju rundy mistrzostw, informuje Interia Sport. Ustalenia zawarto 8 października. Według portalu pierwsze od ponad trzech dekad Grand Prix Formuły 1 na kontynencie afrykańskim ma odbyć się w ciągu kilku lat, być może jeszcze przed 2030 rokiem.

Powrót serii do Afryki

Ostatnia jak dotąd runda Formuły 1 w Afryce odbyła się 14 marca 1993 roku w Republice Południowej Afryki. Sezon rozpoczął się wówczas wyścigiem na torze Kyalami, który wygrał Alain Prost. Wyprzedził Ayrtona Sennę o 1 minutę i 19,824 sekundy.

Od tego czasu Formuła 1 nie organizowała wyścigów na kontynencie afrykańskim. RPA później również próbowała przywrócić Grand Prix, jednak porozumienie w sprawie przyszłej rundy osiągnięto właśnie z Rwandą.

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Konieczna budowa toru

Głównym zadaniem przy realizacji projektu będzie stworzenie toru wyścigowego spełniającego wymogi Formuły 1. Obecnie w Rwandzie nie ma toru odpowiedniego do organizacji wyścigów tej rangi, dlatego będzie musiał zostać zbudowany od podstaw.

Interia Sport zauważa, że będzie to wymagało znacznych wydatków dla niewielkiego kraju. Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego przytoczonych przez portal PKB Rwandy na mieszkańca w 2025 roku wynosił 1128 dolarów, co dawało jej 38. miejsce wśród państw afrykańskich.

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