W Szanghaju w Chinach polski tenisista Hubert Hurkacz pokonał Serba Novaka Djokovicia w drugiej rundzie turnieju ATP Masters 1000. Mecz zakończył się wynikiem 6:4, 6:3 na korzyść Hurkacza. Było to pierwsze zwycięstwo Polaka nad Djokoviciem w dziewięciu bezpośrednich pojedynkach.

Decydujące przełamania

W pierwszym secie tenisiści przez długi czas pewnie utrzymywali własne podania. Przy stanie 5:4 Hurkacz miał piłkę setową przy serwisie rywala, ale jej nie wykorzystał. Za drugim podejściem Polak wygrał seta dzięki przekątnemu returnowi.

Na początku drugiej partii Djokovic miał przewagę 30:15 przy serwisie rywala, jednak Hurkacz utrzymał podanie. W czwartym gemie Polak przełamał serwis: Serb popełnił podwójny błąd serwisowy przy break poincie. Następnie Hurkacz kontrolował przebieg meczu i doprowadził go do zwycięstwa.

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Droga w turnieju

Przed meczem z Djokoviciem Hurkacz pokonał w pierwszej rundzie Australijczyka Jamesa Duckwortha — 6:3, 7:6 (4). Wcześniej Polak wycofał się z półfinału turnieju ATP 500 w Pekinie z powodu problemów z mięśniem przywodzicielem, ale trzy dni później zagrał w Szanghaju.

Jak informuje Interia Sport, dzięki zwycięstwu nad Djokoviciem Hurkacz odniósł wygrane nad wszystkimi przedstawicielami tak zwanej wielkiej trójki. Na Wimbledonie w 2021 roku pokonał Rogera Federera, a dwa lata temu zwyciężył Rafaela Nadala w turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie. W trzeciej rundzie w Szanghaju rywalem Hurkacza będzie Yi Zhou lub Lorenzo Musetti.

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