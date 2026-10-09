Тенісист Губерт Гуркач уперше переміг Новака Джоковича — Interia Sport

У Шанхаї, Китай, польський тенісист Губерт Гуркач обіграв серба Новака Джоковича у другому колі турніру ATP Masters 1000. Матч завершився з рахунком 6:4, 6:3 на користь Гуркача. Це була перша перемога поляка над Джоковичем у дев’яти очних зустрічах.

Вирішальні брейки

У першому сеті тенісисти тривалий час упевнено тримали свої подачі. За рахунку 5:4 Гуркач отримав сетбол на прийомі, але не реалізував його. З другої спроби поляк виграв сет завдяки діагональному удару на прийомі.

На початку другої партії Джокович мав перевагу 30:15 на прийомі, однак Гуркач утримав подачу. У четвертому геймі поляк зробив брейк: серб припустився подвійної помилки на брейкпойнті. Надалі Гуркач контролював перебіг матчу та довів його до перемоги.

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Шлях на турнірі

Перед матчем із Джоковичем Гуркач у першому колі переміг австралійця Джеймса Дакворта — 6:3, 7:6 (4). Раніше поляк знявся з півфіналу турніру ATP 500 у Пекіні через проблеми з привідним м’язом, але через три дні зіграв у Шанхаї.

Як повідомляє Interia Sport, завдяки перемозі над Джоковичем Гуркач здобув перемоги над усіма представниками так званої великої трійки. На Вімблдоні 2021 року він переміг Роджера Федерера, а два роки тому здолав Рафаеля Надаля на турнірі ATP Masters 1000 у Римі. У третьому колі в Шанхаї суперником Гуркача стане Ї Чжоу або Лоренцо Музетті.

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