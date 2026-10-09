在中国上海，波兰网球选手胡贝特·胡尔卡奇在ATP大师赛1000级别赛事第二轮击败了塞尔维亚选手诺瓦克·德约科维奇。比赛以6:4、6:3结束，胡尔卡奇获胜。这是波兰人在九次交手中首次战胜德约科维奇。

决定性的破发

首盘比赛中，两位选手长时间稳稳保住各自的发球局。在5:4时，胡尔卡奇在接发球局获得盘点，但未能兑现。第二次机会中，这位波兰选手凭借一记斜线接发球赢下该盘。

第二盘开始时，德约科维奇在接发球局以30:15领先，但胡尔卡奇保住了发球局。第四局，波兰人完成破发：塞尔维亚选手在破发点上出现双误。随后，胡尔卡奇掌控了比赛进程并将胜利保持到最后。

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赛事征程

在对阵德约科维奇之前，胡尔卡奇在首轮击败了澳大利亚选手詹姆斯·达克沃思——6:3、7:6（4）。此前，这位波兰选手因内收肌问题退出了北京ATP 500赛事半决赛，但三天后在上海出战。

据Interia Sport报道，凭借战胜德约科维奇，胡尔卡奇已击败过所谓“三巨头”的所有成员。2021年温布尔登网球锦标赛上，他战胜了罗杰·费德勒；两年前，他在罗马ATP大师赛1000级别赛事击败了拉斐尔·纳达尔。在上海的第三轮比赛中，胡尔卡奇的对手将是易·周或洛伦佐·穆塞蒂。

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