В Шанхае, Китай, польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл серба Новака Джоковича во втором круге турнира ATP Masters 1000. Матч завершился со счётом 6:4, 6:3 в пользу Хуркача. Это была первая победа поляка над Джоковичем в девяти очных встречах.

Решающие брейки

В первом сете теннисисты долгое время уверенно держали свои подачи. При счёте 5:4 Хуркач получил сетбол на приёме, но не реализовал его. Со второй попытки поляк выиграл сет благодаря диагональному удару на приёме.

В начале второй партии Джокович имел преимущество 30:15 на приёме, однако Хуркач удержал подачу. В четвёртом гейме поляк сделал брейк: серб допустил двойную ошибку на брейк-пойнте. В дальнейшем Хуркач контролировал ход матча и довёл его до победы.

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Путь на турнире

Перед матчем с Джоковичем Хуркач в первом круге победил австралийца Джеймса Дакворта — 6:3, 7:6 (4). Ранее поляк снялся с полуфинала турнира ATP 500 в Пекине из-за проблем с приводящей мышцей, но через три дня сыграл в Шанхае.

Как сообщает Interia Sport, благодаря победе над Джоковичем Хуркач одержал победы над всеми представителями так называемой большой тройки. На Уимблдоне в 2021 году он победил Роджера Федерера, а два года назад обыграл Рафаэля Надаля на турнире ATP Masters 1000 в Риме. В третьем круге в Шанхае соперником Хуркача станет И Чжоу или Лоренцо Музетти.

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