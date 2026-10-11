Крістіан Вейд досяг позначки 100 спроб у Прем’єршипі — BBC Sport

В Ексетері «Ньюкасл Ред Буллз» програв «Ексетеру» з рахунком 28:34, а вінгер гостей Крістіан Вейд оформив хет-трик і досяг позначки у 100 спроб у Прем'єршипі. 35-річний гравець став лише другим регбістом, який зумів занести стільки спроб у турнірі, повідомляє BBC Sport.

Вейду залишилася одна спроба до рекорду Прем'єршипу. Його володар Кріс Ештон заніс 101-шу спробу в Ексетері у квітні 2023 року.

Хет-трик Вейда

«Ексетер» відкрив рахунок уже на 38-й секунді: Росс Вінсент заблокував удар Зака Генрі та заніс м'яч під стійки. Через три хвилини Вейд зрівняв рахунок, а впродовж стартової чверті команди оформили п'ять спроб — господарі повели 19:14.

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До перерви Вейд заніс вдруге після прориву Семмі Арнольда, і «Ньюкасл» вийшов уперед — 21:19. Через чотири хвилини після початку другого тайму Сем Гарріс повернув перевагу «Ексетеру», однак ще за чотири хвилини Вейд скористався неточною передачею Генрі Слейда, пробіг близько 40 метрів і оформив третю спробу в матчі.

Перша перемога Ексетера в сезоні

«Ексетер» знову вийшов уперед за 16 хвилин до фінального свистка завдяки 40-метровому штрафному Слейда. У кінцівці грузинський форвард Бачукі Чумбадзе заніс після маулу з близького лайн-ауту та забезпечив господарям перемогу.

«Ексетер» здобув першу перемогу в сезоні з бонусним очком, залишився восьмим у таблиці та скоротив відставання від лідера «Глостера» до чотирьох очок. «Ньюкасл» іде останнім без перемог, але отримав два бонусні очки за поразку. Головний тренер команди Ден Макфарленд сказав, що попри розчарування результатом пишається зусиллями гравців і їхньою грою в обраному стилі.

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