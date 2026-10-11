克里斯蒂安·韦德在英超联赛达成100次达阵——BBC Sport

在埃克塞特，纽卡斯尔红牛以28:34不敌埃克塞特，客队边锋克里斯蒂安·韦德完成帽子戏法，并在英超联赛中达成100次达阵。这位35岁的球员成为赛事中仅有的第二位完成如此多达阵的橄榄球运动员，BBC Sport报道。

韦德距离英超联赛纪录还差一次达阵。纪录保持者克里斯·阿什顿于2023年4月在埃克塞特完成了个人第101次达阵。

韦德的帽子戏法

埃克塞特在第38秒便首开纪录：罗斯·文森特封堵了扎克·亨利的踢球，并在门柱下达阵。三分钟后，韦德将比分扳平；在开场15分钟内，两队共完成五次达阵，主队以19:14领先。

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半场结束前，韦德接萨米·阿诺德的突破第二次达阵，纽卡斯尔以21:19反超。下半场开始四分钟后，萨姆·哈里斯为埃克塞特夺回领先优势；但又过了四分钟，韦德利用亨利·斯莱德一次不准确的传球，跑出约40米，完成个人本场第三次达阵。

埃克塞特本赛季首胜

终场哨响前16分钟，斯莱德的一记40米罚球让埃克塞特再次领先。比赛末段，格鲁吉亚前锋巴丘基·丘姆巴泽在一次近距离边线球后的争球中达阵，确保主队获胜。

埃克塞特取得本赛季首场胜利并获得奖励积分，仍排在积分榜第八位，与领头羊格洛斯特的差距缩小至四分。纽卡斯尔仍未尝胜绩，排名垫底，但获得了两分失利奖励积分。球队主教练丹·麦克法兰表示，尽管对结果感到失望，但他为球员们的努力以及他们以选定风格展现的比赛感到自豪。

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