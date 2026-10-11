Christian Wade osiągnął 100 przyłożeń w Premiership — BBC Sport

W Exeter Newcastle Red Bulls przegrało z Exeter 28:34, a skrzydłowy gości Christian Wade skompletował hat-tricka i osiągnął pułap 100 przyłożeń w Premiership. 35-letni zawodnik został dopiero drugim rugbystą, który zdołał zdobyć tyle przyłożeń w tych rozgrywkach, informuje BBC Sport.

Wade’owi brakuje jednego przyłożenia do rekordu Premiership. Jego posiadacz Chris Ashton zdobył swoje 101. przyłożenie w Exeter w kwietniu 2023 roku.

Hat-trick Wade’a

Exeter otworzył wynik już w 38. sekundzie: Ross Vintcent zablokował kopnięcie Zacka Henry’ego i przyłożył piłkę pod słupami. Trzy minuty później Wade wyrównał, a w pierwszym kwadransie drużyny zdobyły pięć przyłożeń — gospodarze objęli prowadzenie 19:14.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przed przerwą Wade zdobył drugie przyłożenie po rajdzie Sammy’ego Arnolda, a Newcastle wyszło na prowadzenie 21:19. Cztery minuty po rozpoczęciu drugiej połowy Sam Harris przywrócił prowadzenie Exeterowi, jednak po kolejnych czterech minutach Wade wykorzystał niedokładne podanie Henry’ego Slade’a, przebiegł około 40 metrów i zdobył trzecie przyłożenie w meczu.

Pierwsze zwycięstwo Exeter w sezonie

Exeter ponownie wyszło na prowadzenie 16 minut przed końcowym gwizdkiem dzięki rzutowi karnemu Slade’a z 40 metrów. W końcówce gruziński napastnik Bachuki Chumbadze zdobył przyłożenie po maulu z bliskiego autu i zapewnił gospodarzom zwycięstwo.

Exeter odniosło pierwsze w sezonie zwycięstwo z punktem bonusowym, pozostało ósme w tabeli i zmniejszyło stratę do liderującego Gloucester do czterech punktów. Newcastle jest ostatnie bez zwycięstw, ale zdobyło dwa punkty bonusowe za porażkę. Główny trener zespołu Dan McFarland powiedział, że mimo rozczarowania wynikiem jest dumny z wysiłku zawodników i ich gry w obranym stylu.

Czytaj nas na