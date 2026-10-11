В Эксетере «Ньюкасл Ред Буллз» проиграл «Эксетеру» со счётом 28:34, а вингер гостей Кристиан Уэйд оформил хет-трик и достиг отметки в 100 попыток в Премьершипе. 35-летний игрок стал лишь вторым регбистом, которому удалось занести столько попыток в турнире, сообщает BBC Sport.

Уэйду осталась одна попытка до рекорда Премьершипа. Его обладатель Крис Эштон занёс 101-ю попытку в Эксетере в апреле 2023 года.

Хет-трик Уэйда

«Эксетер» открыл счёт уже на 38-й секунде: Росс Винтсент заблокировал удар Зака Генри и занёс мяч под стойки. Через три минуты Уэйд сравнял счёт, а в течение стартовой четверти команды оформили пять попыток — хозяева повели 19:14.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

До перерыва Уэйд занёс во второй раз после прорыва Сэмми Арнольда, и «Ньюкасл» вышел вперёд — 21:19. Через четыре минуты после начала второго тайма Сэм Харрис вернул преимущество «Эксетеру», однако ещё через четыре минуты Уэйд воспользовался неточной передачей Генри Слейда, пробежал около 40 метров и оформил третью попытку в матче.

Первая победа «Эксетера» в сезоне

«Эксетер» вновь вышел вперёд за 16 минут до финального свистка благодаря 40-метровому штрафному Слейда. В концовке грузинский форвард Бачуки Чумбадзе занёс после маула с близкого аута и обеспечил хозяевам победу.

«Эксетер» одержал первую победу в сезоне с бонусным очком, остался восьмым в таблице и сократил отставание от лидера «Глостера» до четырёх очков. «Ньюкасл» идёт последним без побед, но получил два бонусных очка за поражение. Главный тренер команды Дэн Макфарленд сказал, что, несмотря на разочарование результатом, гордится усилиями игроков и их игрой в выбранном стиле.

Читай нас в