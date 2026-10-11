Польский теннисист Хуберт Хуркач встретится с испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной в четвертом круге турнира ATP Masters 1000 в Шанхае, Китай. Соперник Хуркача определился после победы Давидовича Фокины над американцем Фрэнсисом Тиафо со счетом 7:6 (4), 4:6, 7:6 (6), сообщает Interia Sport.

Путь Хуркача в Шанхае

Хуркач вышел в четвертый круг после победы над китайцем И Чжоу. В решающем сете поляк сделал один брейк и завоевал путевку в следующий раунд.

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До этого польский теннисист победил австралийца Джеймса Дакворта, а также впервые в карьере обыграл Новака Джоковича. Матч против серба завершился со счетом 6:4, 6:3. Перед турниром в Шанхае Хуркач дошел до финала соревнований ATP 250 в Чэнду и полуфинала турнира ATP 500 в Пекине, где снялся с матча против Алекса де Минора.

Возможность реванша

Давидович Фокина недавно обыграл Хуркача в финале турнира в Чэнду. Всего теннисисты встречались семь раз: пять матчей выиграл испанец, два — поляк. Следующий очный матч должен состояться во вторник, а его победитель выйдет в четвертьфинал шанхайского «Мастерса».

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