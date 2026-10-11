Кенийский марафонец Амос Кипруто 11 октября победил в мужском забеге Чикагского марафона в США с результатом 2 часа 1 минута 9 секунд. Это новый личный рекорд 34-летнего спортсмена, который в прошлом году занял на этих соревнованиях второе место. Об этом сообщает Nation Kenya.

Личный рекорд Кипруто

До старта в Чикаго лучшим результатом Кипруто были 2:01:39, показанные им на Лондонском марафоне в апреле. В Чикаго кениец улучшил это время на 30 секунд. Его результат стал вторым лучшим в истории Чикагского марафона после рекорда трассы 2:00:35, установленного Келвином Киптумом в 2023 году.

Лидеры преодолели 10 км за 28:37, а половину дистанции — за 1:00:38. На отметке 30 км, которую группа прошла за 1:26:11, дистанцию покинули пейсмейкеры Даниэль Симиу Эбеньо, Гидеон Роно и Оскар Челимо. Примерно на 33-м километре ускорился угандиец Джейкоб Киплимо, однако Кипруто вышел вперед приблизительно на 35-м километре и постепенно увеличивал отрыв.

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Второе место занял эфиоп Тадесе Такеле Бикила с временем 2:02:56, третьим стал его соотечественник Милкеса Менгеша — 2:03:46. Киплимо финишировал четвертым с результатом 2:04:18.

Фейса опередила Локеди

В женском забеге победила представительница Эфиопии Хави Фейса, защитившая титул чемпионки Чикагского марафона. Она финишировала за 2:13:33. Кенийка Шэрон Локеди заняла второе место с результатом 2:14:07, а Бриджид Косгеи стала третьей — 2:14:55.

Фейса и Локеди держались вместе до заключительной части дистанции и преодолели 35 км за 1:53:45. Примерно за два километра до финиша эфиопка предприняла решающее ускорение, на которое Локеди не смогла ответить.

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