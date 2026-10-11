Баскетболист «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг сыграл первый матч после более чем 20-месячного перерыва из-за травмы и набрал 17 очков в предсезонной игре против «Хьюстон Рокетс» в Макао, Китай. «Даллас» победил со счетом 132:115, сообщает The Guardian.

Возвращение после травмы колена

Это было первое появление Ирвинга на площадке с тех пор, как 3 марта 2025 года он порвал переднюю крестообразную связку левого колена. В первой атаке матча защитник получил передачу от Купера Флэгга на правом фланге, прошел к лицевой линии и выполнил обратный лэй-ап.

Ирвинг провел на площадке чуть менее 22 минут, реализовал шесть из 13 бросков с игры, а также отдал три результативные передачи и сделал два подбора. В первой четверти он отыграл восемь минут, во второй — чуть более восьми, а после первых пяти с половиной минут третьей четверти остался на скамейке запасных до конца встречи.

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Оценка тренера и реакция соперника

Тренер «Маверикс» Дасти Мэй назвал выступление Ирвинга впечатляющим, отметив его физическое и психологическое состояние. «Он художник. Он джазовый музыкант. Я не ожидал, что после такого длительного перерыва он сыграет настолько хорошо», — сказал Мэй.

Защитник «Хьюстона» Маркус Смарт заявил, что рад возвращению соперника: «Ты хочешь соревноваться с лучшими и хочешь, чтобы все были на площадке. Было здорово снова увидеть его в игре». До травмы Ирвинг в сезоне 2024-25 в среднем набирал 24,7 очка за «Даллас». Он девять раз участвовал в Матче всех звезд НБА.

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