达拉斯独行侠队篮球运动员凯里·欧文在因伤缺阵超过20个月后迎来首场比赛，在中国澳门对阵休斯敦火箭队的季前赛中得到17分。达拉斯以132:115获胜，《卫报》报道。

膝伤后复出

这是欧文自2025年3月3日左膝前交叉韧带撕裂以来首次登场。比赛首次进攻中，这名后卫在右侧接到库珀·弗拉格的传球，沿底线突破并完成反手上篮。

欧文在场上出战不到22分钟，13次投篮命中6球，另有3次助攻和2个篮板。他在第一节打了8分钟，第二节出场略多于8分钟，并在第三节前五分半钟过后一直坐在替补席上，直至比赛结束。

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教练的评价和对手的反应

独行侠主教练达斯蒂·梅称欧文的表现令人印象深刻，并指出了他的身体和心理状态。“他是一名艺术家。他是一名爵士音乐家。我没想到在如此长时间的休息后，他能打得这么好，”梅说。

休斯敦后卫马库斯·斯马特表示，他很高兴看到对手回归：“你希望与最优秀的人竞争，也希望所有人都在场上。再次看到他比赛感觉很棒。”受伤前，欧文在2024-25赛季为达拉斯场均得到24.7分。他曾九次入选NBA全明星赛。

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