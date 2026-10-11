Koszykarz Dallas Mavericks Kyrie Irving rozegrał pierwszy mecz po ponad 20-miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją i zdobył 17 punktów w spotkaniu przedsezonowym przeciwko Houston Rockets w Makau w Chinach. Dallas wygrało 132:115, podaje The Guardian.

Powrót po urazie kolana

Był to pierwszy występ Irvinga na parkiecie, odkąd 3 marca 2025 roku zerwał więzadło krzyżowe przednie lewego kolana. W pierwszej akcji meczu rozgrywający otrzymał podanie od Coopera Flagga na prawym skrzydle, ruszył pod linię końcową i wykonał odwrócony layup.

Irving spędził na parkiecie nieco mniej niż 22 minuty, trafił sześć z 13 rzutów z gry, a także zanotował trzy asysty i dwie zbiórki. W pierwszej kwarcie grał osiem minut, w drugiej — nieco ponad osiem, a po pierwszych pięciu i pół minuty trzeciej kwarty pozostał na ławce rezerwowych do końca spotkania.

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Ocena trenera i reakcja rywala

Trener Mavericks Dusty May nazwał występ Irvinga imponującym, zwracając uwagę na jego stan fizyczny i psychiczny. „Jest artystą. Jest muzykiem jazzowym. Nie spodziewałem się, że po tak długiej przerwie zagra tak dobrze” — powiedział May.

Obrońca Houston Marcus Smart powiedział, że cieszy się z powrotu rywala: „Chcesz rywalizować z najlepszymi i chcesz, aby wszyscy byli na parkiecie. Wspaniale było znów zobaczyć go w grze”. Przed kontuzją Irving zdobywał średnio 24,7 punktu dla Dallas w sezonie 2024-25. Dziewięć razy wystąpił w Meczu Gwiazd NBA.

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