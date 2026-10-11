В Варшаве, Польша, футболисты краковской «Вислы» дважды выразили протест перед матчем Экстракласы против «Легии» из-за закрытия гостевого сектора на стадионе столичного клуба. «Легия» объявила, что сектор для болельщиков гостей не будет работать до конца года, поэтому сторонники краковской команды не смогли попасть на арену на улице Лазенковской.

Жест перед разминкой

Как сообщает Interia Sport, команда Мариуша Йопа впервые продемонстрировала солидарность со своими фанатами во время предматчевой разминки. Игроки «Вислы» встали в круг в центре поля, а затем направились к пустому гостевому сектору.

Еще один жест состоялся перед выходом команд на поле. Футболисты краковского клуба немного задержали свое появление на газоне, поэтому некоторое время в центре поля находились только игроки «Легии» и судейская бригада во главе с Дамианом Сильвестшаком.

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Болельщики приехали в столицу

Несмотря на запрет на вход в гостевой сектор, сторонники «Вислы» прибыли в Варшаву. По информации Kanał Sportowy, в польскую столицу приехали около 1500 фанатов краковского клуба. Они отправились на стадион «Полонии» на улице Конвикторской, где смотрели матч на большом экране вместе с болельщиками обеих команд.

Решение «Легии» закрыть гостевой сектор вызвало возражения со стороны руководства «Вислы», однако перед игрой его не изменили.

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