Польская теннисистка Ига Свёнтек сыграет с Магдаленой Френх во втором круге турнира WTA 1000 в Ухане, Китай. Френх в первом раунде победила представительницу Таиланда Мананчаю Савангкео со счётом 6:3, 7:6 (7:5), сообщает RMF24.

Победа Френх в двух сетах

Матч Френх против Савангкео длился 1 час 59 минут. Польская теннисистка могла завершить встречу раньше: при счёте 5:3 она не реализовала три матчбола, а затем не воспользовалась ещё одним матчболом при 5:4 на своей подаче. Однако в тай-брейке второго сета Френх довела игру до победы.

Френх попала в основную сетку турнира как «счастливая проигравшая». Она уступила в финальном раунде квалификации, но получила место в основной сетке после снятия из-за травмы украинки Александры Олийниковой. Савангкео также прошла в турнир через квалификацию.

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Предыдущая встреча теннисисток

Свёнтек начнёт выступление в Ухане со второго круга, поскольку получила свободный проход на этот этап. Ранее теннисистки играли друг с другом один раз: в 2022 году в Варшаве Свёнтек победила Френх со счётом 6:1, 6:2.

В турнире также заявлена Мая Хвалиньская, которая в первом круге встретится с египтянкой Маяр Шериф. В квалификации одиночного разряда выбыла Магда Линетт.

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