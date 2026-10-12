Polska tenisistka Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan w Chinach. Fręch w pierwszej rundzie pokonała reprezentantkę Tajlandii Mananchayę Sawangkaew 6:3, 7:6 (7:5), informuje RMF24.

Zwycięstwo Fręch w dwóch setach

Mecz Fręch z Sawangkaew trwał 1 godzinę i 59 minut. Polska tenisistka mogła zakończyć spotkanie wcześniej: przy stanie 5:3 nie wykorzystała trzech piłek meczowych, a później nie skorzystała z kolejnej piłki meczowej przy 5:4 i własnym serwisie. Jednak w tie-breaku drugiego seta Fręch doprowadziła grę do zwycięstwa.

Fręch trafiła do głównej drabinki turnieju jako „szczęśliwa przegrana”. Przegrała w ostatniej rundzie kwalifikacji, ale otrzymała miejsce w turnieju głównym po wycofaniu się z powodu kontuzji Ukrainki Oleksandry Olijnykowej. Sawangkaew również dostała się do turnieju przez kwalifikacje.

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Poprzednie spotkanie tenisistek

Świątek rozpocznie występ w Wuhan od drugiej rundy, ponieważ miała wolny los do tego etapu. Wcześniej tenisistki grały ze sobą raz: w 2022 roku w Warszawie Świątek pokonała Fręch 6:1, 6:2.

W turnieju zgłoszona jest także Maja Chwalińska, która w pierwszej rundzie zmierzy się z Egipcjanką Mayar Sherif. W kwalifikacjach singla odpadła Magda Linette.

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