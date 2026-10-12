Американские теннисистки Джессика Пегула и Азия Мухаммад выбыли из парного разряда турнира WTA 1000 в Ухане, Китай. В 1/16 финала они уступили Софии Кенин и Ирине Хромачёвой со счётом 3:6, 5:7. Встреча продолжалась 86 минут, сообщает Interia Sport.

Ход матча

В начале встречи обе пары выиграли стартовые геймы на своих подачах. В третьем гейме Мухаммад и Пегула сделали брейк, однако соперницы отыгрались и вышли вперёд. В пятом гейме Кенин и Хромачёва отыграли три брейк-пойнта, а затем сделали ещё один брейк. После этого они удержали подачу и завершили первый сет со счётом 6:3.

Во второй партии Кенин и Хромачёва быстро повели 2:0. Пегула и Мухаммад отыграли отставание в шестом гейме, а после серии брейков вышли вперёд — 5:4. Однако американки не взяли ни одного следующего гейма: Кенин и Хромачёва выиграли три подряд и закрыли сет — 7:5.

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Пегула продолжит выступление в одиночном разряде

Для Пегулы это был первый турнир после US Open. Она пропустила турнир WTA 1000 в Пекине, поскольку ей требовалось время на восстановление. В Ухане теннисистка заявилась в одиночный и парный разряды.

В одиночном разряде Пегула имеет второй номер посева и начнёт выступление со второго круга. Её соперницей станет победительница матча между Еленой Остапенко и Дарьей Касаткиной.

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