Amerykańskie tenisistki Jessica Pegula i Asia Muhammad odpadły z rywalizacji deblowej turnieju WTA 1000 w Wuhanie w Chinach. W 1/16 finału przegrały z Sofią Kenin i Iriną Chromaczową 3:6, 5:7. Spotkanie trwało 86 minut, informuje Interia Sport.

Przebieg meczu

Na początku spotkania obie pary wygrały pierwsze gemy przy własnym serwisie. W trzecim gemie Muhammad i Pegula przełamały rywalki, jednak przeciwniczki odrobiły stratę i objęły prowadzenie. W piątym gemie Kenin i Chromaczowa obroniły trzy break pointy, a następnie zdobyły kolejne przełamanie. Potem utrzymały serwis i zakończyły pierwszego seta wynikiem 6:3.

W drugiej partii Kenin i Chromaczowa szybko objęły prowadzenie 2:0. Pegula i Muhammad odrobiły stratę w szóstym gemie, a po serii przełamań wyszły na prowadzenie 5:4. Amerykanki nie wygrały jednak już żadnego gema: Kenin i Chromaczowa wygrały trzy z rzędu i zamknęły seta wynikiem 7:5.

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Pegula będzie kontynuować występ w singlu

Dla Peguli był to pierwszy turniej po US Open. Opuściła turniej WTA 1000 w Pekinie, ponieważ potrzebowała czasu na regenerację. W Wuhanie tenisistka zgłosiła się do rywalizacji singlowej i deblowej.

W singlu Pegula jest rozstawiona z numerem drugim i rozpocznie występ od drugiej rundy. Jej rywalką będzie zwyciężczyni meczu między Jeleną Ostapenko a Darią Kasatkiną.

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