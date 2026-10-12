佩古拉在武汉双打比赛中86分钟告负——Interia Sport

美国网球选手杰西卡·佩古拉和阿西亚·穆罕默德在中国武汉举行的WTA 1000赛事双打比赛中出局。在1/16决赛中，她们以3:6、5:7负于索菲娅·凯宁和伊琳娜·赫罗马乔娃。这场比赛持续了86分钟，Interia Sport报道。

比赛进程

比赛开始时，两对组合都保住了各自的首个发球局。第三局，穆罕默德和佩古拉实现破发，但对手随即回破并取得领先。第五局，凯宁和赫罗马乔娃挽救了三个破发点，随后又完成一次破发。此后，她们保住发球局，以6:3结束首盘。

第二盘，凯宁和赫罗马乔娃迅速以2:0领先。佩古拉和穆罕默德在第六局追回劣势，并在一系列破发后以5:4领先。不过，美国组合此后未能再赢下一局：凯宁和赫罗马乔娃连赢三局，以7:5拿下该盘。

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佩古拉将继续参加单打比赛

这是佩古拉在美网后的首项赛事。她因需要时间恢复而缺席了在北京举行的WTA 1000赛事。在武汉，这位网球选手报名参加了单打和双打比赛。

在单打比赛中，佩古拉是2号种子，将从第二轮开始征程。她的对手将是叶莲娜·奥斯塔彭科与达莉娅·卡萨特金娜比赛的胜者。

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