Теннисистка Чжэн Циньвэнь снялась с турнира WTA 1000 Wuhan Open в китайском Ухане из-за травмы правого плеча. Как сообщает Interia Sport, из-за этого не состоится её возможный матч с Ариной Соболенко во втором круге соревнований.

Замена в сетке

Чжэн нужно было одержать одну победу, чтобы встретиться с Соболенко. После снятия китаянки её место в турнирной сетке заняла колумбийка Камила Осорио. Она сыграет с американкой Энн Ли за право выйти на матч против Соболенко.

Также перед началом соревнований от участия отказалась Мирра Андреева, которая должна была быть посеяна под третьим номером. Её снятие привело к изменению позиции американки Ивы Йович: теннисистка, посеянная под десятым номером, получила свободный жребий в первом круге.

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Участие польских теннисисток

Wuhan Open стартует в понедельник и завершится в воскресенье. Это последний в сезоне турнир категории WTA 1000, который продлится семь дней. Восемь теннисисток, среди которых Ига Свёнтек, начнут выступления со второго круга.

Магдалена Френх заменила в сетке украинку Александру Олейникову, снявшуюся с турнира, и в понедельник должна сыграть с Мананчаей Савангкаев. Победительница этого матча станет первой соперницей Свёнтек. Мая Хвалиньская начнёт турнир матчем с Маяр Шериф.

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