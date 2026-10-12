Tenisistka Zheng Qinwen wycofała się z turnieju WTA 1000 Wuhan Open w chińskim Wuhanie z powodu kontuzji prawego barku. Jak informuje Interia Sport, z tego powodu nie dojdzie do jej możliwego meczu z Aryną Sabalenką w drugiej rundzie zawodów.

Zastępstwo w drabince

Zheng musiała odnieść jedno zwycięstwo, aby spotkać się z Sabalenką. Po wycofaniu się Chinki jej miejsce w drabince turniejowej zajęła Kolumbijka Camila Osorio. Zagra ona z Amerykanką Ann Li o prawo występu w meczu przeciwko Sabalence.

Przed rozpoczęciem zawodów z udziału zrezygnowała także Mirra Andriejewa, która miała trzeci numer rozstawienia. Jej wycofanie zmieniło pozycję Amerykanki Ivy Jovic: tenisistka rozstawiona z numerem dziesiątym otrzymała wolny los w pierwszej rundzie.

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Udział polskich tenisistek

Wuhan Open rozpoczyna się w poniedziałek i kończy w niedzielę. Jest to ostatni w sezonie turniej kategorii WTA 1000, który potrwa siedem dni. Osiem tenisistek, w tym Iga Świątek, rozpocznie występy od drugiej rundy.

Magdalena Fręch zastąpiła w drabince Ukrainkę Ołeksandrę Olijnykową, która wycofała się z turnieju, i w poniedziałek ma zagrać z Mananchayą Sawangkaew. Zwyciężczyni tego meczu zostanie pierwszą rywalką Świątek. Maja Chwalińska rozpocznie turniej pojedynkiem z Mayar Sherif.

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