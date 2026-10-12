网球选手郑钦文因右肩受伤退出了在中国武汉举行的WTA 1000武汉公开赛。正如Interia Sport报道，因此她原本可能在赛事第二轮对阵阿丽娜·萨巴伦卡的比赛将不会举行。

签表中的替补

郑钦文需要取得一场胜利才能与萨巴伦卡交手。这位中国选手退赛后，哥伦比亚选手卡米拉·奥索里奥取代了她在签表中的位置。她将与美国选手安·李争夺对阵萨巴伦卡的资格。

此外，原本作为3号种子的米拉·安德烈耶娃也在比赛开始前退出。她的退赛改变了美国选手伊娃·约维奇的位置：这位10号种子选手在首轮获得轮空。

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波兰网球选手的参赛情况

武汉公开赛将于周一开赛，并于周日结束。这是本赛季最后一项WTA 1000级别赛事，将持续七天。包括伊加·斯维亚特克在内的八名网球选手将从第二轮开始参赛。

玛格达莱娜·弗雷希顶替了退出赛事的乌克兰选手亚历山德拉·奥利伊尼科娃在签表中的位置，并将于周一对阵玛南猜娅·萨旺卡埃乌。本场比赛的胜者将成为斯维亚特克的首位对手。玛雅·赫瓦林斯卡将以对阵玛雅尔·谢里夫的比赛开启本次赛事。

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