W Warszawie, w Polsce, piłkarze Wisły Kraków dwukrotnie wyrazili protest przed meczem Ekstraklasy z Legią z powodu zamknięcia sektora gości na stadionie stołecznego klubu. Legia ogłosiła, że sektor dla kibiców gości nie będzie działał do końca roku, dlatego sympatycy krakowskiej drużyny nie mogli wejść na stadion przy ulicy Łazienkowskiej.

Gest przed rozgrzewką

Jak informuje Interia Sport, zespół Mariusza Jopa po raz pierwszy okazał solidarność ze swoimi kibicami podczas przedmeczowej rozgrzewki. Zawodnicy Wisły ustawili się w kręgu na środku boiska, a następnie udali się w stronę pustego sektora gości.

Kolejny gest nastąpił przed wyjściem drużyn na boisko. Piłkarze krakowskiego klubu nieco opóźnili swoje pojawienie się na murawie, przez co przez pewien czas w środku boiska znajdowali się jedynie zawodnicy Legii oraz zespół sędziowski z Damianem Sylwestrzakiem na czele.

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Kibice przyjechali do stolicy

Mimo zakazu wejścia do sektora gości sympatycy Wisły przybyli do Warszawy. Według Kanału Sportowego do polskiej stolicy przyjechało około 1500 fanów krakowskiego klubu. Udali się oni na stadion Polonii przy ulicy Konwiktorskiej, gdzie oglądali mecz na dużym ekranie wraz z kibicami obu drużyn.

Decyzja Legii o zamknięciu sektora gości wywołała sprzeciw władz Wisły, jednak przed meczem nie została zmieniona.

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