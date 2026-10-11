Pogoń Szczecin pokonała Koronę Kielce 2:0 w meczu 10. kolejki polskiej Ekstraklasy, który odbył się w Szczecinie. Gospodarze przedłużyli serię meczów bez porażki w lidze do ośmiu spotkań, a Korona poniosła pierwszą porażkę po czterech wyjazdowych zwycięstwach w lidze i Pucharze Polski. Poinformował o tym Interia Sport.

Gol przed przerwą

Na początku spotkania bramkarz Pogoni Valentin Cojocaru obronił strzał Mariusza Stępińskiego. W odpowiedzi Patryk Dziczek sprawdził bramkarza Korony Ksawera Dziekońskiego. Pierwsza połowa zapamiętana została również z powodu starcia między piłkarzami, które musiał przerwać sędzia Piotr Lasyk.

Wynik został otwarty w doliczonym czasie pierwszej połowy. Paul Mukairu zagrał prostopadle do Macieja Wojciechowskiego, który uderzył z bliskiej odległości. Piłka po strzale dotknęła słupka i wpadła do bramki — 1:0.

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Dwie przerwy w grze

W drugiej połowie mecz był dwukrotnie przerywany z powodu użycia pirotechniki na trybunach. Krótko przed 70. minutą Michał Ameyaw posłał piłkę do bramki Pogoni, jednak gol nie został uznany z powodu spalonego. Później Ameyaw oddał kolejny strzał, który obronił Cojocaru.

Ostateczny wynik w 86. minucie ustalił Mukairu. Nigeryjski piłkarz, który asystował przy pierwszym golu, sam wpisał się na listę strzelców. Według statystyk meczowych Korona miała więcej posiadania piłki — 52% wobec 48% — a także oddała 17 strzałów wobec siedmiu Pogoni.

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