«Погонь» Щецин победила «Корону» Кельце со счётом 2:0 в матче 10-го тура польской Экстракласы, который состоялся в Щецине. Хозяева продлили беспроигрышную серию в чемпионате до восьми матчей, а «Корона» потерпела первое поражение после четырёх выездных побед в лиге и Кубке Польши. Об этом сообщает Interia Sport.

Гол перед перерывом

В начале встречи вратарь «Погони» Валентин Кожокару отразил удар Мариуша Стемпиньского. В ответ Патрик Дзичек проверил голкипера «Короны» Ксавера Дзеконьского. Первый тайм также запомнился стычкой между футболистами, которую пришлось остановить арбитру Пётру Ласыку.

Счёт был открыт в компенсированное время первого тайма. Пол Мукаиру отдал передачу вразрез на Мацея Войцеховского, который пробил с близкого расстояния. Мяч после удара коснулся штанги и оказался в воротах — 1:0.

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Две остановки игры

Во втором тайме матч дважды прерывали из-за использования пиротехники на трибунах. Незадолго до 70-й минуты Михал Амейяв отправил мяч в ворота «Погони», однако взятие ворот не засчитали из-за офсайда. Позднее Амейяв нанёс ещё один удар, который отразил Кожокару.

Окончательный счёт на 86-й минуте установил Мукаиру. Нигерийский футболист, ассистировавший при первом голе, сам отличился в матче. Согласно статистике матча, «Корона» больше владела мячом — 52% против 48%, а также нанесла 17 ударов против семи у «Погони».

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