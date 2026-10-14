Первая ракетка Украины Элина Свитолина (6) вышла в 1/8 финала турнира серии WTA 1000 в Ухане, одержав непростую победу над «нейтральной» теннисисткой Людмилой Самсоновой (43).

Матч второго круга состоялся 14 октября и длился 2 часа 12 минут. Украинка победила соперницу со счётом 6:2, 5:7, 6:2.

В начале встречи Свитолина проиграла гейм на своей подаче, не набрав ни одного очка. Однако украинка быстро исправила ситуацию и повела в счете — 4:1. В дальнейшем Элина действовала уверенно и без особых проблем взяла первый сет — 6:2.

Вторую партию украинская теннисистка также начала удачно, выйдя вперед со счётом 3:1. Казалось, что Свитолина контролирует ход матча, однако впоследствии в её игре стало больше невынужденных ошибок, а инициатива начала переходить от одной спортсменки к другой.

При счёте 5:4 на приёме Свитолина имела два матчбола, но не смогла их реализовать. Самсонова воспользовалась шансом и выиграла второй сет — 7:5, сравняв счёт в матче.

В решающей партии украинка вновь перехватила инициативу. Элина эффективно действовала на приеме и не позволила Самсоновой удержать ни одного гейма на своей подаче. Российская теннисистка смогла сделать два брейка, однако этого оказалось недостаточно, чтобы изменить ход встречи. Свитолина выиграла сет со счётом 6:2 и обеспечила себе выход в следующий раунд.

В матче второго круга турнира Dongfeng · Voyah Wuhan Open украинка выполнила четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и сделала девять брейков.

Самсонова записала в свой актив пять эйсов, девять двойных ошибок и шесть брейков.

Dongfeng · Voyah Wuhan Open — WTA 1000

Место проведения: Ухань, Китай.

Покрытие: хард.

Призовой фонд: 4 088 211 долларов.

Дата матча: 14 октября.

Раунд: второй круг.

Результат: Элина Свитолина (Украина) — Людмила Самсонова — 6:2, 5:7, 6:2.

Теннисистки встречались во второй раз, и в обоих очных матчах победу одержала Свитолина.

В следующем раунде украинка встретится с победительницей матча между американкой Кэти Волинец (88) и представительницей Китая Го Ханьюй (240).

Свитолина выступает в Ухане впервые с 2019 года. Ее лучшим результатом на этом турнире остается выход в полуфинал в 2014 году.

Кроме того, Элине нужно выиграть еще один матч, чтобы гарантировать себе попадание на Итоговый турнир в Индиан-Уэллсе, отмечается в сообщении.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира серии WTA 1000 в Пекине. В четвертьфинальном поединке украинская теннисистка уступила представительнице Китая Чжэн Циньвэнь в двух сетах.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина улучшит свою позицию в мировом рейтинге WTA по итогам турнира в Пекине. Это станет ее лучшим результатом за последние пять лет.

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