Еліна Світоліна вийшла до фіналу WTA 1000 в Ухані

0:00 / 0:00

Перша ракетка України Еліна Світоліна (6) вийшла до 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Ухані, здобувши непросту перемогу над «нейтральною» тенісисткою Людмилою Самсоновою (43).

Матч другого кола відбувся 14 жовтня та тривав 2 години 12 хвилин. Українка перемогла суперницю з рахунком 6:2, 5:7, 6:2.

На початку зустрічі Світоліна програла гейм на власній подачі, не взявши жодного очка. Однак українка швидко виправила ситуацію та повела в рахунку — 4:1. Надалі Еліна діяла впевнено й без особливих проблем забрала перший сет — 6:2.

Другу партію українська тенісистка також розпочала вдало, вийшовши вперед із рахунком 3:1. Здавалося, що Світоліна контролює перебіг матчу, проте згодом у її грі побільшало невимушених помилок, а ініціатива почала переходити від однієї спортсменки до іншої.

За рахунку 5:4 на прийомі Світоліна мала два матчболи, але не змогла їх реалізувати. Самсонова скористалася шансом і виграла другий сет — 7:5, зрівнявши рахунок у матчі.

У вирішальній партії українка знову перехопила ініціативу. Еліна ефективно діяла на прийомі та не дозволила Самсоновій утримати жодного гейму на власній подачі. Російська тенісистка змогла зробити два брейки, однак цього виявилося недостатньо, щоб змінити перебіг зустрічі. Світоліна виграла сет із рахунком 6:2 та оформила вихід до наступного раунду.

У поєдинку другого кола турніру Dongfeng · Voyah Wuhan Open українка виконала чотири ейси, припустилася семи подвійних помилок і зробила дев’ять брейків.

Самсонова записала до свого активу п’ять ейсів, дев’ять подвійних помилок і шість брейків.

Dongfeng · Voyah Wuhan Open — WTA 1000

Місце проведення: Ухань, Китай.

Покриття: хард.

Призовий фонд: 4 088 211 доларів.

Дата матчу: 14 жовтня.

Раунд: друге коло.

Результат: Еліна Світоліна (Україна) — Людмила Самсонова — 6:2, 5:7, 6:2.

Тенісистки зустрічалися вдруге, і в обох очних матчах перемогу здобула Світоліна.

У наступному раунді українка зустрінеться з переможницею матчу між американкою Кеті Волинець (88) та представницею Китаю Го Ханьюй (240).

Світоліна виступає в Ухані вперше з 2019 року. Її найкращим результатом на цьому турнірі залишається вихід до півфіналу у 2014 році.

Крім того, Еліні потрібно виграти ще один матч, щоб гарантувати собі потрапляння на Підсумковий турнір в Індіан-Веллсі, зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла пробитися до півфіналу турніру серії WTA 1000 у Пекіні. У чвертьфінальному поєдинку українська тенісистка поступилася представниці Китаю Чжен Ціньвень у двох сетах.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна покращитьпозицію у світовому рейтингу WTA за підсумками турніру в Пекіні. Це стане її найкращим результатом за останні п’ять років.

Футболіст англійського «Сандерленда» отримав штраф за фальшивий сертифікат про вакцинацію від Covid-19.

Ейжа Вілсон здобула рекордну п’яту нагороду MVP WNBA.

Руанда домовилася про проведення Гран-прі Формули-1.

Читай нас у