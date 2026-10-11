什切青波贡在波兰超级联赛第10轮比赛中以2比0战胜凯尔采科罗纳，比赛在什切青进行。主队将联赛不败纪录延长至八场，而科罗纳在联赛和波兰杯取得四场客场胜利后遭遇首场失利。据Interia Sport报道。

中场休息前的进球

比赛开始阶段，波贡门将瓦伦丁·科若卡鲁扑出了马里乌什·斯滕平斯基的射门。随后，帕特里克·吉切克考验了科罗纳门将克萨韦尔·杰孔斯基。上半场还出现了球员之间的冲突，裁判彼得·拉西克予以制止。

上半场补时阶段，比赛打破僵局。保罗·穆凯鲁送出直塞，马切伊·沃伊切霍夫斯基近距离射门。皮球击中门柱后进入球门——1比0。

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两次比赛中断

下半场比赛因看台上使用烟火装置两度中断。第70分钟前不久，米哈乌·阿梅亚夫将球送入波贡球门，但进球因越位被判无效。随后，阿梅亚夫又完成一次射门，但被科若卡鲁扑出。

穆凯鲁在第86分钟锁定最终比分。这名在首个进球中送出助攻的尼日利亚球员，也在本场比赛中取得进球。根据比赛统计，科罗纳的控球率更高，为52%对48%，射门次数也以17次领先于波贡的7次。

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