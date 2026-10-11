Premier Andy Burnham oświadczył, że ujawni szczegóły swoich spotkań z władzami klubu piłkarskiego Manchester City. Stało się to po krytyce jego wypowiedzi, wygłoszonych po decyzji niezależnej komisji w sprawie naruszeń przez klub zasad finansowych Premier League.

Jak informuje BBC Sport, liderka Partii Konserwatywnej Kemi Badenoch zażądała ujawnienia wszystkich szczegółów kontaktów Burnhama z wysokimi rangą przedstawicielami klubu. Burnham, który wcześniej był burmistrzem Wielkiego Manchesteru, powiedział, że jest gotów to zrobić.

Jedno znaczące spotkanie w 2021 roku

Według Burnhama żadne z jego spotkań z przedstawicielami Manchesteru City nie odbyło się niedawno. Zaznaczył, że miał tylko jedno znaczące spotkanie w 2021 roku, gdy pełnił funkcję burmistrza Wielkiego Manchesteru.

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Burnham podkreślił również, że kwestie piłki nożnej i inwestycji są odrębne. Podczas sprawowania urzędu burmistrza popierał inwestycje z państw Zatoki Perskiej jako sposób na rozwój gospodarki Manchesteru.

Sankcje nie zostały jeszcze ogłoszone

Niezależna komisja ustaliła, że Manchester City naruszał zasady przez dziewięć lat — od 2009 do 2018 roku. W ustaleniach mowa o fikcyjnych umowach z partnerami komercyjnymi, za pośrednictwem których ponad 830 mln funtów szterlingów potajemnie skierowano do działalności piłkarskiej klubu.

Komisja przeprowadziła 42 dni przesłuchań w 2024 roku. W jej raporcie wskazano również, że wielu kluczowych świadków klubu złożyło fałszywe zeznania w kluczowych kwestiach. Sankcje wobec Manchesteru City nie zostały jeszcze ogłoszone. Klub odwołał się od werdyktu, który rozpatrzy odrębny niezależny panel apelacyjny, i nadal zaprzecza wszelkim naruszeniom.

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