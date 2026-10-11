Прем’єр Енді Бернем оприлюднить дані про зустрічі з Манчестер Сіті — BBC Sport

Прем’єр-міністр Енді Бернем заявив, що оприлюднить деталі своїх зустрічей із керівниками футбольного клубу «Манчестер Сіті». Це сталося після критики його висловлювань, зроблених після рішення незалежної комісії у справі про порушення клубом фінансових правил Прем’єр-ліги.

Як повідомляє BBC Sport, лідерка Консервативної партії Кемі Баденок вимагала оприлюднити всі подробиці контактів Бернема з високопосадовцями клубу. Бернем, який раніше був мером Великого Манчестера, сказав, що готовий це зробити.

Одна значуща зустріч у 2021 році

За словами Бернема, жодна з його зустрічей із представниками «Манчестер Сіті» не була нещодавньою. Він зазначив, що мав лише одну значущу зустріч у 2021 році, коли обіймав посаду мера Великого Манчестера.

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Бернем також наголосив, що питання футболу та інвестицій є окремими. Під час перебування на посаді мера він підтримував інвестиції з країн Перської затоки як спосіб розвитку економіки Манчестера.

Санкції ще не оголошені

Незалежна комісія встановила, що «Манчестер Сіті» порушував правила протягом дев’яти років — із 2009 до 2018 року. У висновках ідеться про фіктивні контракти з комерційними партнерами, через які до футбольних операцій клубу таємно спрямували понад 830 млн фунтів стерлінгів.

Комісія провела 42-денні слухання у 2024 році. У її звіті також зазначено, що низка важливих свідків клубу дала неправдиві свідчення з ключових питань. Санкції щодо «Манчестер Сіті» ще не оголошували. Клуб подав апеляцію на вердикт, яку розглядатиме окрема незалежна апеляційна рада, і продовжує заперечувати будь-які порушення.

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